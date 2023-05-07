Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 63. BÖLÜM İZLE | Yargı SEZON FİNALİ izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 63. BÖLÜM İZLE | Yargı SEZON FİNALİ izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 63. sezon finaliyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 63. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 63. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00
📺Yargı 63. BÖLÜM İZLE | Yargı SEZON FİNALİ izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 7 Mayıs Pazar günü yeni ve 63. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı sezon finali bölüm bilgileri; Yargı 63. yeni bölümü...

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YARGI 63. BÖLÜM KONUSU

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz'ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin'i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin'in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar'a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

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👉YARGI 63. BÖLÜM İZLE

Ömer'i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

Ilgaz'ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin'i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin'i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…

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👉YARGI 63. BÖLÜM İZLE

Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren'den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

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