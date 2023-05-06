Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 89. bölüm FULL İZLE - Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 89. bölüm FULL İZLE - Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 89. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 6 Mayıs Cumartesi günü ekrana geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 89. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 89. ve 6 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 02:30
📺Kardeşlerim 89. bölüm FULL İZLE - Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 6 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 89. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 89. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM KONUSU

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır.

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler.

Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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Doruk, Emel'in okul ödevi için tüm çocuklarla beraber keyifli bir organizasyona girişirken; Orhan, okulda yaşanan tatsız bir olay yüzünden, kimsenin beklemediği bir durumun içine çekilir.

👉KARDEŞLERİM 89. BÖLÜM İZLE

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