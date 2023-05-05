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📺 ATEŞ KUŞLARI 15. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 15. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 15. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 12:10
📺 ATEŞ KUŞLARI 15. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisi, 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 5 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 15. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 15. bölüm bilgileri....

Ateş Kuşları dizisi 15. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 15. BÖLÜM KONUSU

BARBAROS GERÇEKLERLE NASIL BAŞ EDECEK?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.

SABİT, YAŞANANLARI HATIRLAMAYA BAŞLIYOR

Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar.

NERMİN'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.

BARBAROS, HER ŞEYİ NİZAM'A ANLATIYOR!

Barbaros Nizam'ın karşısına geçer ve kızı Lara'yı bulduğunu itiraf eder. Nizam'ın yıllardır tutunduğu rüyası gerçek olacaktır. Ama Barbaros'un bir şartı vardır! Nizam, 23 yıldır hasretini çektiği kızına kavuşabilecek mi? Barbaros'un şartı ne olacak?

KÖKSÜZLER VE NİZAM EYÜBOĞLU KARŞILAŞMASI

Geçmişte ise, Köksüzler ansızın karşılarında Nizam Eyüboğlu'nu bulurlar.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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