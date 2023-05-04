ALDATMAK 29. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 29. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 29. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 29. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 29. BÖLÜM KONUSU

Tarık'ın mahkemedeki son hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Kimse onun bu kararına bir anlam veremese de Güzide ve Oltan kendilerince bunun nedenini anlarlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ozan, Zeliş konusunda bir çıkmaza girer. Ne olursa olsun aileleri yüzünden birlikte olamayacaklarının ikisi de farkındadır.

Artık geri dönülmez bir yola giren Oylum ne yaparsa yapsın endişesini de mutsuzluğunu da saklayamaz. Tolga ve Selin'in birlikteliklerine şahit olurken aynı zamanda kendisinin bile inanamadığı aşkına ailesini de ikna etmek zorunda kalır.

Güzide tüm yaşananlara rağmen etrafındakilerin dürüstlüğüne güvense de kötü sürprizlerle karşılaşmaktan kaçamaz. Ancak Güzide'nin onlara mutlak bir cevabı olacaktır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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