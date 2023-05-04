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📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4 Mayıs Perşembe günü 38. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 01:00
📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 4 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 38. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 38. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM KONUSU

Sadi, 'baba' kelimesini ilk defa duymanın sevincini yaşarken bu sevinci paylaştığı ilk kişiyse Songül olur. Songül de hamilelik gereği aşırı yeme ve aşerme ataklarıyla karşı karşıya kalır. Sadi'nin oğlunun hastalığıyla mücadele ettiği bu dönemde Songül'ün onu yormamak için aşerdiklerini saklamaya çalışması ise Sadi'nin dikkatinden kaçmaz. Gün sonunda çalan kapıyı açan Songül, karşılaştığı manzarayla geçmişte yaşadığı bir anı tekrar yaşıyormuş gibi hisseder. Sadi, Mert'le yapamadıklarını yapmaya aklına koymuşken okulda ise herkes Mert'le Sadi arasındaki durumu öğrenir. Araz annesini almaya gittiği mekanda dövüldükten sonra annesini oradan ne pahasına olursa olsun çıkarmaya karar verir. Servet'in hedefinde bu sefer tek bir isim yoktur. Sadi yılan ekibinden biriyle buluşmak için çıktığı yolda Servet'in tuzağıyla karşı karşıya kalır. Bu kez işler Sadi Payaslı tarafında hiç rast gitmeyecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM İZLE

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