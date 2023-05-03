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📺Çöp Adam 19. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 19. Bölüm izle, 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 02:00
📺Çöp Adam 19. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 19. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 19. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tamer, Peri'yi bulmak için endişe içinde çırpınırken, Türkan Hanım'ın telefonuyla rahat bir nefes alır. Peri ise Türkan Hanım'la çocukluğunun en acı anılarını paylaşmış ve tedavi olmak için ilk adımı atmıştır.

ÇÖP ADAM 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Tamer ve Peri, Türkan Hanım'ın yanından umutla ayrılıp yalıya döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Polislerin Peri'yi götürmesine engel olamayan Tamer, Meryem'den Berrin'i de ikna ederek şikayetlerini geri çekmelerini ister ancak Meryem kabul etmez. Tamer ise elindeki tek kozu kullanır. Olayların yatışmasının ardından Meryem ve Yavuz akşam yemeğe çıkarlar.

Evde bunalan Berrin de Seko'yla buluşur. Gittikleri mekanda Elit ve Selim'le karşılaşmaları ise gecenin akışını değiştirecektir. Peri'nin hüzünlü bir çocukluk anısını dinleyen Tamer, onu duygulandıracak bir sürpriz yapar.

ÇÖP ADAM 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Bu sırada Berrin'in boynundaki morlukları gören Seko, yaşananları öğrenince Tamer ve Peri'yle yüzleşmek için bir hışım yalıya gelir. Berrin ve Peri'nin yatıştırma çalışmalarına rağmen iki arkadaş arasında ipler kopar. Bu yüzleşme, Berrin'in hiç beklenmedik bir adım atmasıyla sonuçlanır. Ancak bu hareketinin bir deprem etkisi yaratacağından habersizdir.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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