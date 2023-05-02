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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 48. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 48. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mayıs Salı günü yayınlanan 48. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 02:30
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 48. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 48. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ın elindeki fotoğraflar konusunda Rüçhan'ı ele vermemek için tüm suçu üstlenir. Gerek Somer gerekse Türkan, artık tarafı olmadıkları bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuşlardır. Derya, yurtta yaşadığı bir tartışma sonucunda kendini bir anda Sevilay'ın evinde bulur. Derya ve Sevilay'ın arasındaki gerilim iyice yükselirken, Derya da bu sırada bambaşka bir Mustafa'yla tanışır. Dönüş sanki kendi hayatı yokmuşçasına, evdeki herkesin derdini üstlenip iyice onların hayatlarını yaşamaya başlar. Bu nedenle de Serdar'la aralarına, henüz kendisinin fark edemediği bir mesafe girmektedir. Sadık ise Dönüş'ün geçmişi araştırdığını öğrenince, kendince onu bu konudan uzaklaştırmak için bir yol bulur ama yolun sonunun nereye çıkacağını hesap edemez. Rüçhan, Türkan ve Somer'i boşanma kararlarından döndürmek için bir adım atar. Rüçhan'ın bu adımıyla birlikte ikilinin cephesinde duygusal anlar yaşanırken, ikisinin de kaderi artık hâkimin sorduğu soruya verecekleri cevaba bağlıdır.

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