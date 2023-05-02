Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 48. bölüm KANAL D

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 48. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 48. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mayıs Salı günü yayınlanan 48. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:40
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 48. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 2 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 48. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ın elindeki fotoğraflar konusunda Rüçhan'ı ele vermemek için tüm suçu üstlenir. Gerek Somer gerekse Türkan, artık tarafı olmadıkları bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuşlardır. Derya, yurtta yaşadığı bir tartışma sonucunda kendini bir anda Sevilay'ın evinde bulur. Derya ve Sevilay'ın arasındaki gerilim iyice yükselirken, Derya da bu sırada bambaşka bir Mustafa'yla tanışır. Dönüş sanki kendi hayatı yokmuşçasına, evdeki herkesin derdini üstlenip iyice onların hayatlarını yaşamaya başlar. Bu nedenle de Serdar'la aralarına, henüz kendisinin fark edemediği bir mesafe girmektedir. Sadık ise Dönüş'ün geçmişi araştırdığını öğrenince, kendince onu bu konudan uzaklaştırmak için bir yol bulur ama yolun sonunun nereye çıkacağını hesap edemez. Rüçhan, Türkan ve Somer'i boşanma kararlarından döndürmek için bir adım atar. Rüçhan'ın bu adımıyla birlikte ikilinin cephesinde duygusal anlar yaşanırken, ikisinin de kaderi artık hâkimin sorduğu soruya verecekleri cevaba bağlıdır.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ | TIKLA İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...
Buse Varol'un son halini gören inanamadı! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor
Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 9. BÖLÜM İZLE | SHOW TV
YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM FULL İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAMSIZLIK KARARI
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık 15:47
Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:47
R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! 15:26
F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! 15:10
Tribünde lider Beşiktaş! Tribünde lider Beşiktaş! 15:01
Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü 14:38
Daha Eski
Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN 14:21
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:02
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... 14:02
Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... 13:52
G.Saray'dan taraftara açık idman kararı! G.Saray'dan taraftara açık idman kararı! 13:44
Toulouse - Lens maçı saat kaçta? Toulouse - Lens maçı saat kaçta? 11:08