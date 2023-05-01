Alparslan Büyük Selçuklu 54. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 1 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 54. son bölüm bilgileri...

Alparslan Büyük Selçuklu 54. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 53. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag'ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan'ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag'ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan'ı alt mı edecek? Alparslan Akarag'ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato'nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Cato okların kendisine yöneldiğini hissedince Seferiye'yi tuzağa çekerek bu işi kökten çözecek mi? Kavurd ise Fazluye ile cenk eden Merdan'ın yanına gider. Seferiye, Kavurd'un önünü keserek gitmesine mani olmaya çalışsa da Kavurd onu söylediği yalanla kandırarak, Merdan'ı durdurmak amaçlı gittiğini dile getirir ve Seferiye'nin önünden çekilmesini sağlar. Merdan'ın yanında Fazluye ile cenk meydanında karşılaşan Kavurd, Fazluye'ye esir olur. Fazluye, Kavurd'a ne yapacak? Sultan hükmünü mü bekleyecek, yoksa cezasını kendi mi verecek? Leon Akarag'ta Alparslan'a karşı direnirken Bagrat'ı da Ani'den uzaklaştırabilmek için ona bir oyun kurar ve Bagrat'ı Alparslan'ın önüne atar. Leon bir taşla iki kuş vurabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 54. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN