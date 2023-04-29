Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 88. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM - ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

📺Kardeşlerim 88. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM - ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 88. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 22 Nisan Cumartesi günü ekrana geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 88. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 89. ve 29 Nisan günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 01:00
📺Kardeşlerim 88. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM - ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 29 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 88. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 86. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 88. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 88. BÖLÜM KONUSU

Başlarına gelen felaket sonrası kendilerini toparlamaya çalışan Eren ailesi, derin bir üzüntü içindedir. Berk'in kardeşi Elif'in durumunu dert edinen Şengül, ona yardımcı olmak için harekete geçer. Şevval, Akif'le birlikte, Suzan ve Ahmet ilişkisine engel olmak için sinsi bir yol denerken, Tolga hiç görmemesi gereken bir manzarayla karşı karşıya kalır.

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