Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 12. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

📺Al Sancak 12. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 12. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 12. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 12. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 27 Nisan Perşembe tarihli Al Sancak 12. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 17:00
📺Al Sancak 12. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 12. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 10. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 12. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

AL SANCAK 12. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi? "Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!" Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Boran saldırıdan kurtuluyor mu? Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır? "Biz esir olmayız!" Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir. Ali ve Nadia'dan duygusal vedalaşma Ali Yüzbaşı, Nadia'nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?

AL SANCAK 12. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
46 yaşındaki Ceyda Düvenci tığ gibi oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu 'Harikasınız mum gibi erimişsiniz'
Hülya Koçyiğit'ten kız Gülşah'a duygusal doğum günü kutlaması! Kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmişti
F.Bahçe'ye müjde! İdmana katıldı
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 ALDATMAK 28. BÖLÜM İZLE - ATV
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. BÖLÜM İZLE
DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çaykur Rizesporlu Alper Potuk'tan iddialı açıklama! Çaykur Rizesporlu Alper Potuk'tan iddialı açıklama! 16:59
Fenerbahçe'ye Marco Reus'tan kötü haber! Fenerbahçe'ye Marco Reus'tan kötü haber! 16:59
Eroğlu açıkladı! "Süper Lig'de ilk hedefimiz..." Eroğlu açıkladı! "Süper Lig'de ilk hedefimiz..." 16:33
G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır 15:18
Fenerbahçe'den açıklama Fenerbahçe'den açıklama 15:19
Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? 15:58
Daha Eski
Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 16:11
Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… 16:21
O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı 16:22
F.Bahçe'ye müjde! İdmana katıldı F.Bahçe'ye müjde! İdmana katıldı 14:05
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma! 14:10
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor! 14:14