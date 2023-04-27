📺 ALDATMAK 28. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 28. yeni bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 28. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 28. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 28. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 28. BÖLÜM KONUSU

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır. Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur. Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır. Oylum kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulunca Behram, Oylum'un canı için kendininkini tehlikeye atar.

Sezai'nin davasına kendini iyiden iyiye vermiş olan Güzide, bir yandan da Tarık ile ilgili radikal bir karar almak zorunda kalır. Ancak bu kararı, onu asla tahmin edemeyeceği bir sonuca götürecektir.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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