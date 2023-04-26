Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 123. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

📺Kuruluş Osman 123. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 123. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 123. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 123. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 123. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 13:20
📺Kuruluş Osman 123. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 123. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 123. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 123. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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