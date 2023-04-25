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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 28. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 28. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 28. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 25 Nisan Salı günü yayınlanan 28. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 28. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 00:40
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 28. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 25 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 28. BÖLÜM KONUSU

Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur. Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler. Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.

Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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