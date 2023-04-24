Haberler Dizi Haberleri Ömer 14. BÖLÜM İZLE - Ömer son bölüm izle - Star TV Ömer izle

Ömer 14. BÖLÜM İZLE - Ömer son bölüm izle - Star TV Ömer izle

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 14. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 14. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 01:30
Ömer 14. BÖLÜM İZLE - Ömer son bölüm izle - Star TV Ömer izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 24 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen 14. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 14. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ömer'le birlikte olmak isteyen Süreyya son kozunu oynar ve Ömer'le birlikte olduklarını babasına söyler. Duyduklarıyla deliye dönen Hüsnü soluğu Reşat'ın yanında alır. Cemaatin önünde dünürünü rezil eden Hüsnü, Reşat'ı meslekten attırmakla tehdit eder. Artık her şeyi göze alan Ömer, onu Gamze'ye kavuşturacak bir planın hazırlığına girişir. Erdal ile nişanlanarak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği düşünen Gamze ise Ömer'in onun için hazırladığı bu büyük sürprizden habersizdir.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan taraftarlara olay hareket! Arda Güler son anda araya girdi...
Takvim.com.tr olay yerinde! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a yoğun tepki! Güvenlik çemberi oluşturuldu |ÖZEL HABER
Maç sonu olay! Jesus'u arda sakinleştirdi
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Veda Mektubu 9. BÖLÜM İZLE
Bir Küçük Gün Işığı 31. BÖLÜM İZLE
ÖTV O ARAÇLAR İÇİN KALDIRILDI!
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:10
Roma Atalanta deplasmanından eli boş döndü! Roma Atalanta deplasmanından eli boş döndü! 23:46
Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? 23:29
Pedro: Önemliden de öteydi! Pedro: Önemliden de öteydi! 22:49
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! 22:46
Alioski: Her şey bitmedi Alioski: Her şey bitmedi 22:45
Daha Eski
Arda: Kazansaydık bir anlam ifade edecekti Arda: Kazansaydık bir anlam ifade edecekti 22:35
Maç sonu olay! Jesus'u arda sakinleştirdi Maç sonu olay! Jesus'u arda sakinleştirdi 22:17
Sakarya evinde Bolu'ya takıldı Sakarya evinde Bolu'ya takıldı 22:10
F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu 22:09
F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! 22:09
Sivasspor'dan kritik galibiyet! Sivasspor'dan kritik galibiyet! 22:03