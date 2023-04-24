Haberler Dizi Haberleri 📺Ömer 14. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

📺Ömer 14. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 14. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 14. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 10:00
📺Ömer 14. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 24 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 14. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 14. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.

Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.

Ömer'le birlikte olmak isteyen Süreyya son kozunu oynar ve Ömer'le birlikte olduklarını babasına söyler. Duyduklarıyla deliye dönen Hüsnü soluğu Reşat'ın yanında alır. Cemaatin önünde dünürünü rezil eden Hüsnü, Reşat'ı meslekten attırmakla tehdit eder. Artık her şeyi göze alan Ömer, onu Gamze'ye kavuşturacak bir planın hazırlığına girişir. Erdal ile nişanlanarak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği düşünen Gamze ise Ömer'in onun için hazırladığı bu büyük sürprizden habersizdir.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
SON DAKİKA! Levent Tüzemen'den Fabio Borini'ye flaş gönderme! "Fenerbahçe maçında sıfır çeken..."
Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi "Sevgilim..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...
F.Bahçe'ye müjdeli haber! İstanbulspor maçında...
İşte Gomis krizinin perde arkası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Veda Mektubu yeni bölüm izle!
Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle!
AÖL sınav giriş ekranı ve öğrenci girişi 2023
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt! Sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt! 09:49
F.Bahçe'ye müjdeli haber! İstanbulspor maçında... F.Bahçe'ye müjdeli haber! İstanbulspor maçında... 09:49
Çarpıcı sözler! "Herkesin unutmak istediği bir akşam..." Çarpıcı sözler! "Herkesin unutmak istediği bir akşam..." 09:13
"İlk defa bu kadar kötü gördüm" "İlk defa bu kadar kötü gördüm" 09:09
Arjantinli oyuncuya sert sözler: Kariyerinin en kötü penaltısı! Arjantinli oyuncuya sert sözler: Kariyerinin en kötü penaltısı! 08:37
Minderi yaktık! Minderi yaktık! 00:53
Daha Eski
Dursun Özbek: Son maça kalmaz Dursun Özbek: Son maça kalmaz 00:53
Union Berlin deplasmanda kazandı! Union Berlin deplasmanda kazandı! 00:43
G.Saray'da Gomis'ten flaş açıklama! G.Saray'da Gomis'ten flaş açıklama! 00:42
Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt! "Cevapları enteresan" Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt! "Cevapları enteresan" 00:42
Galatasaray'da Gomis krizi! Buruk böyle açıkladı Galatasaray'da Gomis krizi! Buruk böyle açıkladı 00:42
Toroğlu değerlendirdi! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 00:42