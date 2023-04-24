📺 Veda Mektubu 9. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 24 Nisan Pazartesi günü yeni ve 9. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 9. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 9. BÖLÜM KONUSU

Aslı'yla Mehmet arasında altın krizi ciddi bir güven sorunu yaratır. İkili bunu aşmaya çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişme Aslı'yı alt üst edecektir. Aslı yine zor bir ikilemde kalacaktır.

Aslı aldığı bu büyük haberin şokunu yaşamaya çalışırken Alanur ve Seher'in müdahaleleriyle durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu yeni haber bu ilişkide ve ailede bütün dengeleri bir kere daha alt üst edecektir.

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👉VEDA MEKTUBU 9. BÖLÜM İZLE

👉VEDA MEKTUBU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉VEDA MEKTUBU 9. BÖLÜM İZLE