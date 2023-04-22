Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 87. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

📺Kardeşlerim 87. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 87. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 22 Nisan Cumartesi günü ekrana gelecek. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 87. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 87. ve 22 Nisan günü yayınlanacak bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:30
📺Kardeşlerim 87. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 22 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 87. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 86. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM KONUSU

Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılırken; haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur.

Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını beklerken, Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir.

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