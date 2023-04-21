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BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT1 Barbaros Hayreddin 15. bölüm bu akşam var mı? 21 Nisan Cuma

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın merakla beklenen 15. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Timur Acar ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı dizinin 15. yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 15. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:30
BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT1 Barbaros Hayreddin 15. bölüm bu akşam var mı? 21 Nisan Cuma

BARBAROS YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisini takip edenler, bayram nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediliyor. Bayram nedeniyle dizi yayınlarına ara verilmesi, diziseverleri üzerken televizyonlarda bayrama özel eğlence programları yer alıyor. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT1 Barbaros Hayreddin 15. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 15. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Barbaros Hayreddin dizisi Ramazan Bayramı sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ise 28 Nisan Cuma günü ekrana gelecek.

Barbaros Hayreddin yerine 21 Nisan Cuma günü TRT1 ekranlarında yerli sinema filmi 'Geleceğin Rotası' yayınlanacak.

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