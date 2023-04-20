Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 75. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 20 Nisan Perşembe

📺Camdaki Kız 75. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 20 Nisan Perşembe

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 75. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 75. yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 75. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 75. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:50
📺Camdaki Kız 75. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 20 Nisan Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 20 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan 75. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM KONUSU

Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Billur'u hem de Muzo'yu hayal kırıklığına uğratır. Hayri ise Türkan'a boşanma baskısını sürdürür. Gülcihan'ın hastanede olduğunu öğrenen Nalan soluğu hastanede alır ve Hayri bunu öğrendiğinde peşinden gelmekte gecikmez. Sedat, Nalan'ın peşinde birileri olduğundan şüphelenir. Gülcihan'ın durumu ise Rafet'i kahreder. Hayri, boşanma haberini vermek için Nalan'ın kapısına kadar gider. Nalan'dan medet uman tek kişi Hayri değildir.

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