📺Camdaki Kız 75. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 20 Nisan Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 20 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan 75. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM KONUSU

Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Billur'u hem de Muzo'yu hayal kırıklığına uğratır. Hayri ise Türkan'a boşanma baskısını sürdürür. Gülcihan'ın hastanede olduğunu öğrenen Nalan soluğu hastanede alır ve Hayri bunu öğrendiğinde peşinden gelmekte gecikmez. Sedat, Nalan'ın peşinde birileri olduğundan şüphelenir. Gülcihan'ın durumu ise Rafet'i kahreder. Hayri, boşanma haberini vermek için Nalan'ın kapısına kadar gider. Nalan'dan medet uman tek kişi Hayri değildir.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM İZLE