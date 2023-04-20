📺 ALDATMAK 27. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 27. yeni bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 27. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 27. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 27. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 27. BÖLÜM KONUSU

Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir. Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir. Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar. Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür. Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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