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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 27. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 27. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 27. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 18 Nisan Salı günü yayınlanan 27. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 27. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 02:00
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 27. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 18 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 27. bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 27. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

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Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır. Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.

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Tatavlalı hangi çeteyle müttefik olmaya çalışır ve bu çete liderinin Tatavlalı'dan istediği şey nedir? Leyla, Cezayir'den duyduklarından sonra ailesiyle ilgili nasıl bir karar alacaktır? Firuze, Tatavlalı'nın hain planından kurtulabilecek mi? Cezayir'in ekibindeki hain kimdir?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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