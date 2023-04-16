Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 61. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 61. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 61. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 08:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:00
📺Yargı 61. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 16 Nisan Pazar günü yeni ve 61. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 61. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

YARGI 61. BÖLÜM KONUSU

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

Yekta'nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

Gençlerin Eyüp'ten, Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

Ceylin'e ve ailesine kavuşan Ilgaz'ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer'in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’
Zor günleri atlatan Burcu Esmersoy bir döndü pir döndü! Nazım Akmandil ile...
Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var"
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teşkilat yeni bölüm izle
📺Gönül Dağı son bölüm full izle (15 Nisan)
2023 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı?
2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi sorgula
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." 09:05
Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." 09:03
Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" 08:56
Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" 08:29
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? 00:53
Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! 00:53
Daha Eski
Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! 00:53
F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! 00:52
F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:52
F.Bahçe direkleri geçemedi! F.Bahçe direkleri geçemedi! 00:52