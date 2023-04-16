📺Yargı 61. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 16 Nisan Pazar günü yeni ve 61. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 61. yeni bölümü...

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YARGI 61. BÖLÜM KONUSU

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

Yekta'nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

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Gençlerin Eyüp'ten, Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

Ceylin'e ve ailesine kavuşan Ilgaz'ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer'in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.

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