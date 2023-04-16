Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 61. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

📺Yargı 61. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 61. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 01:00
📺Yargı 61. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 16 Nisan Pazar günü yeni ve 61. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 61. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

YARGI 61. BÖLÜM KONUSU

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

Yekta'nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

Gençlerin Eyüp'ten, Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

Ceylin'e ve ailesine kavuşan Ilgaz'ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer'in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 61. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ayna karşısında poz verdi! Tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu...
İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! 200 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı
Derbide kazanan yok!
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teşkilat 72. Bölüm izle (16 Nisan)
Teşkilat yeni bölüm izle
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
Antalya iftar ve sahur vakti 17 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 17 Nisan Pazartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma evinde hata yapmadı! Roma evinde hata yapmadı! 23:43
Cengiz attı Marsilya 3 puana uzandı! Cengiz attı Marsilya 3 puana uzandı! 23:36
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! 23:06
Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik 23:03
İhsan Derelioğlu: 3 puan kazanamadık ama... İhsan Derelioğlu: 3 puan kazanamadık ama... 23:02
Mert Günok: Oyunu açmayı başaramadık" Mert Günok: Oyunu açmayı başaramadık" 23:00
Daha Eski
Onur Bulut: Maalesef kazanamadık Onur Bulut: Maalesef kazanamadık 23:00
Omar Colley: 1 puan bize yetmez! Omar Colley: 1 puan bize yetmez! 22:53
Hüseyin: Gidişatı değiştirmek istiyoruz Hüseyin: Gidişatı değiştirmek istiyoruz 22:52
"Kazanmak istiyorduk ama..." "Kazanmak istiyorduk ama..." 22:46
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! 22:43
Göztepe'den seriye devam! Göztepe'den seriye devam! 22:31