Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 86. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 86. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 86. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 15 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 86. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 86. ve 15 Nisan günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:40 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 01:50
📺Kardeşlerim 86. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 8 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 86. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. İşte Kardeşlerim'in 86. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 86. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 86. BÖLÜM KONUSU

"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

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