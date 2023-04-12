Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 121. YENİ BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle FULL TEK PARÇA İZLE

📺Kuruluş Osman 121. YENİ BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle FULL TEK PARÇA İZLE

Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi, 121. yeni bölümüyle seyircisi ile buluştu. Nefes kesen heyecanların konu edindiği 121. bölümüyle 12 Nisan Çarşamba akşamı atv'de yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 121. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 02:00
📺Kuruluş Osman 121. YENİ BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle FULL TEK PARÇA İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 121. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 121. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 121. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili!

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

Alpların hazırlığı

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

İsmihan Sultan'ın oyunları

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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