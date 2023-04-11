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AİLE 6. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 6. bölümüyle ekrana geldi. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 6. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30
AİLE 6. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça

AİLE 6. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 6. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 6. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 6. bölüm bilgileri...

AİLE 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 6. BÖLÜM KONUSU

Devin ve Aslan'ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hu¨lya, aile u¨stu¨ndeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer. Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgu¨rlu¨k alanını ihlal ettiğini du¨şu¨nen Devin, Hu¨lya'yla karşı karşıya gelir. Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugu¨ne kadar yu¨zleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tu¨m dengeleri değiştirecektir. İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mu¨cadeleye girer ve bu¨yu¨k bir hamle yapar. Aslan'ı en bu¨yu¨k korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yu¨zleştirecektir. Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir. Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır. Du¨zenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hu¨lya'nın arasında çıkan bu¨yu¨k bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yu¨zleşme sırası Devin'dedir.

AİLE 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ KONUSU
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

AİLE 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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