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📺Ömer 12. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 12. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 12. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:30
📺Ömer 12. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen 12. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

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ÖMER DİZİSİ 12. BÖLÜM KONUSU

Erdal'ın Gamze ile evlenebilmesi için Tuna'yı ikna eden Ömer, bu hamlesiyle Süreyya'nın aklındaki şüpheleri yok eder. Erdal'ın teşekkür etmek için Ömer ve Süreyya'yı yemeğe davet etmesi, Gamze ve Ömer için yeni bir sınav anlamına gelir.

Yeni işine alışmaya çalışan Nisa, Hakan'ın boşanma davası açtığı haberiyle yıkılır. Kardeşlerini Gamze'den uzak tutmak isteyen Tahir, Nisa'yı ve çocukları kendi evine getirir. Bu taşınmayı engellemek isteyen Şükran ise, sıra dışı bir yola başvurur.

Yaman ile birlikte babasını bulmaya çalışan Emine, onu bir anda yepyeni bir hayatın içinde görünce sinirlerine hakim olamaz ve tüm aileyi şaşkına döndürecek bir bombanın fitilini ateşler.

Evlilik konusunda iyice köşeye sıkışan Gamze ve Ömer içinde bulundukları imkansızlığın acısını birbirlerinden çıkarırken, Süreyya'nın Ömer'e doğru attığı adım, artık Gamze için her şeyin bittiğinin kanıtı olacaktır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

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