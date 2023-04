📺Yargı 60. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 9 Nisan Pazar g├╝n├╝ yeni ve 60. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyorlard─▒. ─░┼čte Yarg─▒ son b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 60. yeni b├Âl├╝m├╝...

YARGI 60. B├ľL├ťM KONUSU

Ilgaz'a at─▒lan sistematik iftira b├╝y├╝k bir h─▒zla tutuklanmas─▒na yol a├žm─▒┼čt─▒r. ┼×imdiye kadar do─črular─▒ ve d├╝r├╝stl├╝─č├╝nden hi├žbir ┼čart alt─▒nda ├Âd├╝n vermeyen Ilgaz, ├╝zerine at─▒l─▒ bu su├žlar─▒ bir an ├Ânce ayd─▒nlatmak zorundad─▒r.

├ľmer'in ger├žek hikayesinin pe┼čine d├╝┼čen Yekta pe┼č pe┼če yakalad─▒─č─▒ yalanlar sonucu kendisinin de tehlikede oldu─čunu anlar. Ilgaz'─▒n yoklu─čunda Ceylin ve Eren ile i┼č birli─či yapmaktan ba┼čka ├žaresi kalmad─▒─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝n├╝r. ├ľmer ise, i┼čledi─či su├žlar─▒n ve att─▒─č─▒ iftiralar─▒n arkas─▒ndan kendi ismini ustal─▒kla silmeye devam etmektedir.

Turgut Ali ve ├ľzcan savc─▒lar─▒n ├Ânderli─činde y├╝r├╝t├╝len dosyada bir savc─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ usuls├╝zl├╝k s├Âz konusu oldu─ču ve olay bas─▒na da yans─▒d─▒─č─▒ i├žin bir an ├Ânce iddianame haz─▒rlanmak zorundad─▒r. Bu h─▒z ba┼čta Ilgaz ve Ceylin olmak ├╝zere herkeste ├žok b├╝y├╝k bir ┼č├╝phe uyand─▒r─▒r.

Di─čer taraftan Ceylin i├žin baroya yap─▒lan ┼čikayet de ortal─▒─č─▒ kar─▒┼čt─▒racakt─▒r. Ceylin, Ilgaz'─▒n yoklu─čunda onun davas─▒n─▒ y├╝r├╝tmek, delillerin hepsinin pe┼činden gitmek ve onu bir an ├Ânce aklamak zorundad─▒r. D├╝┼čman─▒ tek ba┼č─▒na ensesinde daha g├╝├žl├╝ hisseden Ceylin i├žin sevdi─či adama bir an ├Ânce kavu┼čmak art─▒k her ┼čeyden daha ├Ânemlidir.

