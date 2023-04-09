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📺Yargı 60. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 60. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 02:00
📺Yargı 60. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 9 Nisan Pazar günü yeni ve 60. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 60. yeni bölümü...

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YARGI 60. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'a atılan sistematik iftira büyük bir hızla tutuklanmasına yol açmıştır. Şimdiye kadar doğruları ve dürüstlüğünden hiçbir şart altında ödün vermeyen Ilgaz, üzerine atılı bu suçları bir an önce aydınlatmak zorundadır.

Ömer'in gerçek hikayesinin peşine düşen Yekta peş peşe yakaladığı yalanlar sonucu kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Ilgaz'ın yokluğunda Ceylin ve Eren ile iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadığını düşünür. Ömer ise, işlediği suçların ve attığı iftiraların arkasından kendi ismini ustalıkla silmeye devam etmektedir.

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Turgut Ali ve Özcan savcıların önderliğinde yürütülen dosyada bir savcının yaptığı usulsüzlük söz konusu olduğu ve olay basına da yansıdığı için bir an önce iddianame hazırlanmak zorundadır. Bu hız başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkeste çok büyük bir şüphe uyandırır.

Diğer taraftan Ceylin için baroya yapılan şikayet de ortalığı karıştıracaktır. Ceylin, Ilgaz'ın yokluğunda onun davasını yürütmek, delillerin hepsinin peşinden gitmek ve onu bir an önce aklamak zorundadır. Düşmanı tek başına ensesinde daha güçlü hisseden Ceylin için sevdiği adama bir an önce kavuşmak artık her şeyden daha önemlidir.

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