📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 71. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 71. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 71. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Zehra, kendilerini bu hale getiren düşmanla karşı karşıyadır. Zehra, aradığı tüm cevapların Siyah İnci'de olduğunu öğrenir. Ömer'in Zehra'dan sakladığı gerçeğin ise ortaya çıkmasına ramak kalmıştır.

Sacide'nin yası devam ederken Efkar ve Korkut'un istihbarattaki ilk işleri, onları bir kesişmeye doğru sürükleyecektir. Hartley, planlarını hızlandırmak için büyük kozunu öne sürer.

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👉TEŞKİLAT 71. BÖLÜM İZLE

Tehditin kaynağını öğrenen ekip ise imkansız bir görev için sahaya iner. Zehra'nın aradığı cevaplarla yüzleşmesi ise Ömer'le arasındaki saklı kalan sırrı artık açığa çıkaracaktır…

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👉TEŞKİLAT 71. BÖLÜM İZLE