Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 85. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 85. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 85. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 8 Nisan Cumartesi günü ekrana geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 85. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 85. ve 8 Nisan günü yayınlanacak bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 03:30 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 03:30
📺Kardeşlerim 85. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 8 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 85. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. İşte Kardeşlerim'in 85. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM KONUSU

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.

👉KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM İZLE

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Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.

Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

👉KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM İZLE

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