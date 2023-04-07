Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 27. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

📺Yalı Çapkını 27. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 26. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 27. bölümü 7 Nisan Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 27. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 01:30
📺Yalı Çapkını 27. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 27. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 27. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM KONUSU

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır.

Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur.

Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.

Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

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YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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