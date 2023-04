Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 6 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 34. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 34. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 34. BÖLÜM KONUSU

Derya yaşadığı zor anları geride bırakmaya çalışırken başta Mert olmak üzere tüm sevdikleri yanında olmaya çalışır. Asuman, Derya'nın acı çektiği her durumdan zevk alırken Kıvanç'la yaptığı konuşma sayesinde Derya'nın hayatındaki dengeleri değiştirecek yeni bir kozun sahibi olur. Derya'nın yanında olmak isteyen Songül'ün karşısına da yine Asuman çıkar. Can'ın dolandırıldığını öğrenen Sadi, dolandırıcıyla tanışmak için Yaver'le birlikte bir plan yapar ve istediğini elde eder. Aylin'in babasıyla yaptığı görüşme eski defterlerin açılmasına neden olur. Araz, eski ailesine ulaşmak için tehlikeli durumlara giren Aylin'i yalnız bırakmazken Mert ise Kıvanç'ın peşine düşer. Gizem'in Mert'in yanında olması ikili arasındaki buzları eritir ancak Mert gün sonunda kendisiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Servet durmadan ayağına dolanan isimleri tek tek devreden çıkarmaya çalışır. Bunun için her yolu deneyen Servet'in hedefinde ise Başkomiser Taylan vardır. Deşifre olma tehlikesiyle burun buruna gelen Sadi bu durumdan nasıl sıyrılacaktır?

