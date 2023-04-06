Haberler Dizi Haberleri 📺ALDATMAK 25. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

📺ALDATMAK 25. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 25. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 25. bölümü 6 Nisan Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 25. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:30 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:30
📺ALDATMAK 25. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 25. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 25. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 25. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 25. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 25. BÖLÜM KONUSU

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır. Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir. Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez. Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder. Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 25. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 25. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz doldurdu!
11 ay önce anne olmuştu! Sinem Kobal’dan yeni paylaşım! Son hali olay! “Bu fotoğraflar Kenan İmirzalıoğlu’na Instagram açtırır...”
F.Bahçe kupada yarı finalde!
Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak SON BÖLÜM FULL İZLE (6 NİSAN)
📺Gelsin Hayat Bildiği SON BÖLÜM FULL İZLE (6 NİSAN)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! 23:24
Emre Mor: Kendimi mutlu hissediyorum Emre Mor: Kendimi mutlu hissediyorum 23:23
Jesus taraftara mesaj yolladı! Jesus taraftara mesaj yolladı! 23:04
Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! 22:55
Jesus'tan İrfan Can'a destek! Jesus'tan İrfan Can'a destek! 22:45
F.Bahçe'de 4. gol Arda'dan! F.Bahçe'de 4. gol Arda'dan! 22:40
Daha Eski
Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! 22:30
F.Bahçe kupada yarı finalde! F.Bahçe kupada yarı finalde! 22:29
F.Bahçe Serdar'la farkı 2'ye çıkardı! F.Bahçe Serdar'la farkı 2'ye çıkardı! 22:04
Fenerbahçe final için avantajı kaptı! Fenerbahçe final için avantajı kaptı! 21:43
Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! 21:24
Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! 21:00