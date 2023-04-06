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📺Al Sancak 10. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 10. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 10. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 10. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 6 Nisan Perşembe tarihli Al Sancak 10. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:30
📺Al Sancak 10. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 10. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 10. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 10. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 10. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 10. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 10. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Boran, tüm timin hayatını tehdit eden tehlikeli bir eyleme kalkışırken, Yüzbaşı Ali ise kardeşi Sedef'i bulmak için büyük bir oyun kuracaktır. Pençe Timi'nin hayatı tehlikede! Nadia'nın Ali'yi tüm timin gözleri önünde vurması kuşkusuz ki timdekiler tarafından güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olacaktır. Öte yandan Pençe Timi'yle hesabını henüz kapatmamış olan Boran, tüm timin hayatını bir kez daha tehdit edecek hatta Nadia'nın gözleri önünde hepsini öldürebilecek kadar büyük bir eyleme kalkışacaktır. Nadia, Boran'ın bu eylemini durdurabilecek midir? Boran'ın yeni hedefi Nadia! Thomas'tan Mithat Sargon ve tüm ekibini öldürme emri alan Boran; Mithat'ı öldürmüş, sıra Nadia'ya gelmiştir. Nadia, Boran'dan kurtulabilecek midir? Yüzbaşı Ali, kardeşi Sedef'i kurtarmak için büyük bir oyun kuruyor… Sedef'in kaçırıldığını öğrenen Yüzbaşı Ali, kardeşini bulmak için seferber olacak ve sürpriz bir hamleyle karşılaşacaktır. Sedef'i sağ salim kurtaracağına dair annesine söz veren Ali, bu sözünü tutmak için canını riske atmaktan çekinmeyecek ve büyük bir oyun kuracaktır. Üstelik bu oyunda ona beklenmedik bir oyuncu eşlik edecektir. Sedef ise hem Cihangir'in kızını hem de kendi canını kurtarmak için büyük bir risk alacaktır. Tüm dengeler alt üst oluyor Tüm bunlar olurken Thomas'ın görüşeceği gizemli bir isim tüm dengeleri alt üst edecektir. Hatta bu isim, Mithat'ın ekibinden sağ kalan son kişi olan Nadia'nın akıbetine de karar verecek olan kişidir. Bu kişiyle buluşmaya giden Nadia, öyle bir sürprizle karşılaşacaktır ki bildiği tüm doğruları sorgulamak zorunda kalacak ve zaten karmakarışık olan dünyası daha da bulanıklaşacaktır. Sedef'in canına karşılık muhbirin ismi! Boran ise Sedef'in canı karşılığında Ali'den muhbirin adını isteyecektir. Muhbirin adını Boran'a vermek zorunda olan Ali, Sacit General ile birlikte büyük bir riske girecektir. Peki bu riskli hamlenin sonunda dengeler nasıl değişecektir?

AL SANCAK 10. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

AL SANCAK 10. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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