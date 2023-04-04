ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 44. bölüm - Üç Kız Kardeş dizisi izle yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 44. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Rüçhan'ın teklifinin ardından yeniden düşünür ve evliliğine bir şans daha verme kararı alır. Nesrin de görüntülerle ilgili Özer'den duyduklarının ardından, Türkan ve Rüçhan'ın karşısına çıkıp gerçekleri tek tek açıklar. Rüçhan'ın dünyası adeta başına yıkılır. Sevilay ise Rüçhan'ın yokluğunu fırsat bilerek, Özer'in yanındaki yerini sağlamlaştırmak için tehlikeli adımlar atar. Somer bir yandan annesinin dertlerine çözüm ararken, diğer yandan da Türkan'la ilişkisini tekrardan düzene oturtmaya çalışır. Ama bu sefer kaçan ve kovalayan taraflar değişecektir. Türkan, öğrendiği bir bilgiyi Somer'le paylaşınca Somer'in gözü döner ve soluğu babasının yanında alır. Somer, Özer'in Rüçhan'dan aldığı her şeyi geri almak için sonuna kadar savaşırken, esas sürpriz Rüçhan'ı beklemektedir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM İZLE

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