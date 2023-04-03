Haberler Dizi Haberleri 📺Ömer 11. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

📺Ömer 11. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 11. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 11. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:30
📺Ömer 11. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 3 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 11. BÖLÜM KONUSU

Süreyya'nın Ömer'in Gamze'den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır. Süreyya Ömer'i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar.

Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır. Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.

Nisa Tahir'in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Gamze ve Erdal'ın Nisa'yı Tahir'den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer'le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesineneden olur.

Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna'nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer'e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tuna'nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer'le ilgili ümitlenen Gamze'yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.

DİĞER
Oyuncu Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşkını ilan etti! İşte romantik kareler...
"Tehdit ve şantajla..." Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...
3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı!
Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teşkilat SON BÖLÜM FULL İZLE (2 NİSAN)
Yargı SON BÖLÜM FULL İZLE (2 NİSAN)
2023 Nisan memur emekli enflasyon farkı hesaplama!
Nisan ayı kira artış oranı hesaplama 2023
Mart ayı enflasyon ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton - Tottenham maçı saat kaçta? Everton - Tottenham maçı saat kaçta? 10:13
Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 09:55
Altay - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Altay - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:52
Beşiktaşlı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Atladın" Beşiktaşlı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Atladın" 09:51
Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek! 09:43
3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı! 3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı! 09:31
Daha Eski
Jorge Jesus'u sert eleştiri" Bırakın gitsin hayır gelmez" Jorge Jesus'u sert eleştiri" Bırakın gitsin hayır gelmez" 09:30
İlk penaltıda karar doğru mu? Aydınus yorumladı İlk penaltıda karar doğru mu? Aydınus yorumladı 09:06
Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım! Şaşırttı Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım! Şaşırttı 08:57
Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" 08:44
Kahveci'den derbi yorumu! "10 Kişi kaldığında bir şeyler oluyor" Kahveci'den derbi yorumu! "10 Kişi kaldığında bir şeyler oluyor" 08:29
Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" 08:02