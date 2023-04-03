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Alparslan Büyük Selçuklu 50. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 50. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 50. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 50. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 15:10
Alparslan Büyük Selçuklu 50. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 3 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 50. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan, Kutalmış'a vadettiği "3 gece sonra karşındayım" sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış'ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış'ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan'ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman'ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak? Seferiye'ye gelen alp, Alparslan'a bir tuzak hazırlandığını söylemişti. Seferiye tuzak gerçekleşmeden Alparslan'a bu bilgiyi yetiştirebilecek, onu bu tuzaktan kurtarabilecek mi? Süleyman ise meydan savaşından galip çıkan beye karşı elini güçlendirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Süleymanşah ve Mansur'u Kutalmış'a karşı koz olarak kullanacak olan Süleyman, Alparslan'a karşı elinde kimi koz olarak tutacak?

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