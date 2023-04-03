Haberler Dizi Haberleri 📺 Veda Mektubu 6. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Veda Mektubu 6. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 6. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 6. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 6. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:50
📺 Veda Mektubu 6. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 3 Nisan Pazartesi günü yeni ve 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 6. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 6. BÖLÜM KONUSU

Aslı'nın Ziya'ya annesiyle olan geçmişlerini bildiğini söylemesi büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur. Ziya, Alanur ve onun ağzından yazılan ayrılık mektuplarının peşine düşer. Bu mektupları kimin yazmış olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da Alanur'a ayrılıkları konusunda ikisinin de suçsuz olduğunu anlatmaya çalışır. Çocuklarının mutluluğu için içlerinde biriken bu öfkeden arınmaları gerektiğini söyler. Ziya'nın Nevzat'ı köşeye sıkıştırmasıyla, Seher de ortaya çıkan bu gerçeklerin ucunun kendine dokunacağından endişe ederek git gide köşeye sıkışır. Mehmet, Aslı'nın Mina ile ilgili gerçekleri kendisinden sakladığını öğrenir ve büyük bir kavga ederler. Hatice bu durumdan memnun olurken, ayrılabileceklerine dair bir umut besler. Mehmet ve Aslı'nın aşkı yeni bir sınavdan geçerken Hatice yaşananlara daha fazla tahammül edemez ve elindeki son kozu oynar.

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