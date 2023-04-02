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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 17:50
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 2 Nisan Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 2 Nisan Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

2 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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