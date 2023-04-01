📺Kardeşlerim 84. bölüm FULL HD İZLE - KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 1 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 84. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 84. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 84. BÖLÜM KONUSU

"Parçalı bulutluyuz ama hala umutluyuz!"

Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar. Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.

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