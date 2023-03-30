SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 30 Mart Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 30 Mart Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
30 MART PERŞEMBE SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
30 Mart Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.