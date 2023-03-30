Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL HD İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL HD İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 72. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 72. yeni bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 72. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 72. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 00:00
📺Camdaki Kız 72. BÖLÜM FULL HD İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 30 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 72. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM KONUSU

ürkan'ın dükkana kadar gelmesi ve Hayri'yi Nalan'la beraber görmesi iyice şüphesini artırmıştır ama onlarla yüzleşmez. Öte yandan Nalan ne olduğunu anlamamıştır. Sedat yaralı şekilde bırakıldığı ıssız ormanlıktan Nalan'ı arayınca Nalan soluğu onun yanında alır. Sedat'a olanlardan sonra Rafet de dahil herkes Sedat'ın iyileşmesi için bir aradadır. Muzo'dan sonra Billur da Hayri konusunda gerçekleri öğrenmiştir ve Nalan için endişelenmektedir. Nalan'ın içine düşen şüphe ise onu Hayri'nin evine götürür.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 72. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy'e geliyor...
Son dakika: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Bakan Bilgin'den geçici işçiye kadro açıklaması
Icardi için flaş transfer iddiası!
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 9. BÖLÜM FULL İZLE (30 MART)
📺 ALDATMAK 24. BÖLÜM FULL İZLE (30 MART)
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Almanya fırsat kartı başvuru 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek G.Saray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek 23:39
Ergin Ataman'dan play-off yorumu Ergin Ataman'dan play-off yorumu 23:37
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları 23:26
Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nda Renard dönemi Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nda Renard dönemi 23:25
Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... 22:52
Sakaryaspor evinde Eyüp'ü mağlup etti! Sakaryaspor evinde Eyüp'ü mağlup etti! 22:52
Daha Eski
Anadolu Efes evinde rahat kazandı! Anadolu Efes evinde rahat kazandı! 22:15
Agüero canlı yayında korkuttu! İşte o anlar Agüero canlı yayında korkuttu! İşte o anlar 21:32
Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." 21:27
Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı 20:58
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! 20:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 20:35