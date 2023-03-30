Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 9. BÖLÜM FULL HD İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak tek parça izle

📺Al Sancak 9. BÖLÜM FULL HD İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak tek parça izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 9. bölümüyle ekrana geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 9. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 9. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 30 Mart Perşembe tarihli Al Sancak 9. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 00:30
📺Al Sancak 9. BÖLÜM FULL HD İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak tek parça izle

AL SANCAK 9. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 9. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 9. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 9. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 9. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Boran'ın hedefinde Sedef varken, Pençe Timi ve Nadia ise karşı karşıyadır. Sedef, Boran'ın hedefinde! Özel Kuvvetler'in üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştirmesi Ahtapot yapılanmasını radikal kararlar almaya zorlar. Yeni denkleme ismi gibi hızla giren Boran, hedefine ilk olarak Ali Yüzbaşı'nın kardeşi Savcı Sedef Banazlı'yı koyar. Ali, ailesini baş gösteren tehlikeden koruyabilecek midir? Pençe Timi operasyonda Ahtapot tarafından kaçırılan Milli Savunma Sanayi'nin kilit ismi Profesör Cihangir Yılmaz'ı taşıyan helikopterin sınır hattında zorunlu iniş yapması, Ahtapot için yeni bir kriz doğurur. Bu gelişme Pençe Timi için ise rehineyi kurtarmak adına büyük bir fırsattır. Operasyonu yöneten Sacit Komutan, bu fırsatı değerlendirmek adına tüm imkanları seferber eder. Nadia, annesinin akıbetini öğrenebilecek mi? Mithat, profesörü bulunduğu yerden çıkarıp güvenle Ahtapot'un bilim üssüne nakletme görevini Nadia ile Amy'e verir. Boran'ı sahaya süren Ahtapot ise, Mithat üzerinden kendi iç hesaplamasını yaşamaktadır. Ortaya dökülen bilgiler Nadia için hayati öneme sahiptir. Nadia, annesinin akıbetini öğrenebilecek midir? Pençe Timi ve Nadia karşı karşıya! İkilinin ardından Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi de olay yerine doğru yola çıkar. Tim, Nadia'nın bölgedeki varlığından habersizdir. Bu durum yeni sürprizlere gebedir. Pençe Timi, Nadia ile karşılaştığında nasıl tepki verecektir? Ali Yüzbaşı ve Cihangir, bu cendereden kurtulabilecek mi? Mithat, Pençe Timi'nden intikamını almak için son kozunu oynar. Boran'ın da dahil olmasıyla sınır hattı herkesin kozlarını paylaştığı büyük bir çatışma alanına döner. Ali Yüzbaşı; timini ve Cihangir'i bu cehennemden çıkarabilecek midir?

AL SANCAK 9. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 9. BÖLÜM İZLE

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