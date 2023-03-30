Haberler Dizi Haberleri 📺 ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 24. yeni bölüm full izle

📺 ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 24. yeni bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 24. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 24. bölümü 30 Mart Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 24. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:40
📺 ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 24. yeni bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 24. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 24. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 24. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 24. BÖLÜM KONUSU

Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır. Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur. Oylum, duygusal karışıklığı yüzünden savrulurken Ozan, şok edici bir gerçek ile yüzleşecektir.

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ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE

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