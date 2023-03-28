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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 43. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle yeni bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 43. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 43. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Mart Salı günü yayınlanacak 43. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:30
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 43. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle yeni bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Mart Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 43. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan'ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan'a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer'in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir.

Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer'i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin'i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan'a bile inandıramaz.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Derya, Mustafa'yla ayrılıklarının arkasında Sevilay'ın olduğunu düşünerek yüzleşmek için soluğu onun kapısında alır. Ancak oğlunu kaybetmekten çok korkan Sevilay'ın gözünü ne kadar kararttığından haberi yoktur.

Somer'in Nesrin'e olan öfkesi, Türkan'la da aralarının iyice açılmasına sebep olur. Fakat Türkan, artık Somer'i kaybetmek istemediğini kesin bir şekilde anlamıştır ve bu sefer de kendisi barışmak için elinden gelen çabayı gösterir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Somer ise annesinin yaşadıklarından sonra, Türkan'a karşı kapıları aralanması çok zor bir şekilde kapatır. Ancak Rüçhan'ın Türkan'a yapacağı sürpriz bir teklif, her şeyin gidişatını değiştirebilecek niteliktedir.

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