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📺Ömer 10. BÖLÜM FULL İZLE | Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 10. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 10. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:33
📺Ömer 10. BÖLÜM FULL İZLE | Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 20 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu.İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 10. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ömer dizisinin 10. bölümü 27 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlandı.

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Ömer'le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer'le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.

Nisa yaşadığı maddi sıkıntıları babası ve kardeşlerine belli etmemek için çabalasa da, Reşat bir şeylerin yolunda gitmediğini çoktan fark etmiştir. Gamze, bir çözüm arayışında olan Nisa'ya yardım eli uzatır.

Gamze'yi kalbinden söküp atmaya istekli olan Ömer, Süreyya ile çıktığı yolda kararlı adımlarla ilerlerken Reşat'ın da desteğini alır. Kendi yollarına gitme kararı alan Ömer ve Gamze'nin yolu beklenmedik bir anda yeniden kesiştiğinde, bu sefer yaşananlar en masumların bile hayatını içinden çıkılamaz hale getirecektir.

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