Haberler Dizi Haberleri 📺Bir Küçük Gün Işığı 27. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

📺Bir Küçük Gün Işığı 27. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 27 Mart Pazartesi akşamı 27. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 27. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:31
📺Bir Küçük Gün Işığı 27. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 27. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 27 Mart Pazartesi günü yayınlanan 27. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 27. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 27. BÖLÜM KONUSU

Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder. Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler. Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler. Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur. Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 27. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Ceyda Ateş'in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!
Suudi Arabistan'da katliam gibi kaza! Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı!
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Alparslan Büyük Selçuklu SON BÖLÜM FULL İZLE (27 MART)
📺Ömer SON BÖLÜM FULL İZLE (27 MART)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 MART)
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa İrlanda'yı tek golle geçti! Fransa İrlanda'yı tek golle geçti! 00:18
Hollanda evinde rahat kazandı! Hollanda evinde rahat kazandı! 00:16
Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:10
Ümit Millilerden gollü prova! Ümit Millilerden gollü prova! 21:55
Lincoln Henrique ameliyat oldu! Lincoln Henrique ameliyat oldu! 21:20
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! 19:54
Daha Eski
Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI 19:46
Jesus'tan Brezilya itirafı! Jesus'tan Brezilya itirafı! 19:24
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! 19:22
Osimhen'den Arsenal itirafı! Osimhen'den Arsenal itirafı! 18:38
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 18:35
Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! 18:22