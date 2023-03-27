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Alparslan Büyük Selçuklu 49. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 49. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 49. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 49. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:30
Alparslan Büyük Selçuklu 49. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 49. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 48. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon'un baskınını da geri püskürterek Leon'u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan'ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman'ın Grigor'u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Leon'dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa yine Vaspurakan'ı almak için canla başla vuruşacak mı? Leon, Alparslan'a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor'un bu durum karşısında tepkisi ne olacak? Amidülmülk, Kutalmış'a karşı büyük bir hile kurmuş, onu kalede sıkıştırmıştı. Esir alınan Kutalmış ve Rasul Tegin için yolun sonu mu? Yoksa bu tuzaktan da mı kurtulup taht yürüyüşlerine devam mı edecekler? Amidülmülk'ün oyunu bu kez Kutalmış'ı alt etmeye yetecek mi? Seferiye'nin ani kayboluşu ve akabinde baygın bulunmasıyla kısa süre yaşanılan korku, gerçeğin ortaya çıkmasıyla sevince dönecek ve müjdeli haberin verilmesi için Alparslan beklenecek.

Alparslan Büyük Selçuklu 49. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Alparslan Büyük Selçuklu 49. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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