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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 32. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16 Mart Perşembe 32. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:20
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 23 Mart Perşembe saat 20.00'de, 32. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 32. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Servet'le hiç beklemediği bir yerde karşılamıştır. Başında olduğu masada uzlaşmayı sağlamaya çalışırken Servet'e karşı kendini tutabilecek midir? Songül'ün Sadi'yle yaptıkları planın Sadi tarafından sürprize dönüşmesi eğlenceli anlar geçirmelerini sağlasa da Sadi'nin Songül'ü korumak için aldığı bir görevi ondan saklamak zorunda kalması işleri karıştırır. Servet yapacağı kaçakçılık için güvenilir bir isimle anlaşır. Yörük lakaplı bu kişi aynı zamanda organize ekibinin de muhbirler sayesinde haber aldığı ve bulmaya çalıştığı bir kişidir. Sevkiyat sırasında organizenin yaptığı baskında Servet'in yanında olan Yörük, ekipler tarafından yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

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